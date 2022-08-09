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Из украинского порта вышли еще два судна с продовольствием

Фото: из украинского порта вышли еще два судна с продовольствием (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 8 августа из Черноморского морского порта вышли еще два судна с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Первое судно OCEAN LION под флагом Либерии отправилось из Черноморска в Южную Корею, чтобы доставить более 64 720 тонн кукурузы.

Также в море вышло судно RAHMI YAĞCI, которое доставит в Стамбул 5300 тонн подсолнечного шрота.

В ведомстве отметили, что судна, которые вышли в прошлые дни и сейчас стоят на якоре возле Стамбула, будут проинспектированы в ближайшие часы.

Кроме того, инфомарцию о выходе суден с продовольствием подтвердили в Министерстве инфраструктуры Украины.

"Очередные 70 тысяч тонн продовольствия по "зерновому коридору" отправились из порта "Черноморск".

Фото: Из порта "Черноморск" вышли еще два судна с украинским зерном (facebook.com/MinInfra.UA)

Напомним, в субботу из портов Одессы вышел первый караван из трех сухогрузов с украинским зерном. Конечное назначение каждого судна отдельное - это Турция, Великобритания и Ирландия.

Позже стало известно о выход четырех зерновозов ожидается в воскресенье, 7 августа, из трех портов Украины.

Также в понедельник, 8 августа, из украинских портов вышли еще два судна с продовольствием.

Как известно, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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