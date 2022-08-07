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В Турции назвали дату выхода из Украины четырех сухогрузов с зерном

Новина українською →
Анкара, Воскресенье 07 августа 2022 00:05
В Турции назвали дату выхода из Украины четырех сухогрузов с зерном Фото: выход с Украины четырех сухогрузов с зерном ожидается 7 августа (t.me/mustafanayyem)
Автор: Артур Родивилов

Выход четырех зерновозов ожидается в воскресенье, 7 августа, из трех портов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Турции.

Ведомство заявляет, что выход сухогрузов стал возможным благодаря "активным контактам" главы Минобороны Турции Хулуси Акара в координации Совместного координационного центра (СКЦ).

"Завтра из четырех портов Украины ожидается выход четырех сухогрузов. Один выйдет из Одессы, три - из Черноморска, всего четыре судна" - говорится в сообщении министерства.

Минобороны Турции также сообщило о продолжении работ по вывозу зерна из Украины.

Напомним, вчера стало известно, что эти три сухогруза с украинским зерном утром отправились из портов Одессы. Это первый такой караван в рамках зерновой сделки. Конечное назначение каждого судна отдельное - это Турция, Великобритания и Ирландия.

Добавим, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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