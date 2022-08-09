RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З українського порту вийшли ще два судна з продовольством

Фото: з українського порту вийшли ще два судна з продовольством (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 8 серпня з Чорноморського морського порту вийшли ще два судна з продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

Перше судно OCEAN LION під прапором Ліберії вирушило з Чорноморська до Південної Кореї, щоб доставити понад 64 720 тонн кукурудзи.

Також в море вийшло судно RAHMI YAĞCI, яке доставить в Стамбул 5300 тонн соняшникового шроту.

У відомстві зазначили, що судна, які вийшли в минулі дні і зараз стоять на якорі біля Стамбула, будуть проінспектовані в найближчі години.

Крім того, інфомарцію про вихід суден з продовольством підтвердили в Міністерстві інфраструктури України.

"Чергові 70 тисяч тонн продовольства по "зерновому коридору" вирушили з порту "Чорноморськ".

Фото: З порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з українським зерном (facebook.com/MinInfra.UA)

Нагадаємо, в суботу з портів Одеси вийшов перший караван з трьох суховантажів з українським зерном. Кінцеве призначення кожного судна окреме - це Туреччина, Велика Британія та Ірландія.

Пізніше стало відомо про вихід чотирьох зерновозів очікується в неділю, 7 серпня, з трьох портів України.

Також у понеділок, 8 серпня, з українських портів вийшли ще два судна з продовольством.

Як відомо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна в Україні