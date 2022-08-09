З українського порту вийшли ще два судна з продовольством

Вранці 8 серпня з Чорноморського морського порту вийшли ще два судна з продовольством.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.
Перше судно OCEAN LION під прапором Ліберії вирушило з Чорноморська до Південної Кореї, щоб доставити понад 64 720 тонн кукурудзи.
Також в море вийшло судно RAHMI YAĞCI, яке доставить в Стамбул 5300 тонн соняшникового шроту.
У відомстві зазначили, що судна, які вийшли в минулі дні і зараз стоять на якорі біля Стамбула, будуть проінспектовані в найближчі години.
Крім того, інфомарцію про вихід суден з продовольством підтвердили в Міністерстві інфраструктури України.
"Чергові 70 тисяч тонн продовольства по "зерновому коридору" вирушили з порту "Чорноморськ".
Нагадаємо, в суботу з портів Одеси вийшов перший караван з трьох суховантажів з українським зерном. Кінцеве призначення кожного судна окреме - це Туреччина, Велика Британія та Ірландія.
Пізніше стало відомо про вихід чотирьох зерновозів очікується в неділю, 7 серпня, з трьох портів України.
Також у понеділок, 8 серпня, з українських портів вийшли ще два судна з продовольством.
Як відомо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.