В понедельник утром, 8 августа, из украинских портов вышло еще два судна с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter .

По данным ведомства, из порта Южный отбыло судно SACURA, которое перевозит 11 тысяч тонн сои в Италию.

При этом из порта Черноморск отбыло судно ARIZONA, которое перевозит 48 458 тонн кукурузы в Искендерун (Турция).

В Минобороны Турции добавили, что четыре корабля, отбывших вчера и продолжающих свой рейс в Стамбул, сегодня вечером прибудут в Турцию и завтра будут досмотрены.

Обновлено. В Министерстве инфраструктуры Украины подтвердили выход двух суден с продовольствием, уточнив, что балкер ARIZONA отправился в Нидерланды.

"Сегодня к реализации Инициативы полноценно привлечен крупнейший украинский порт - "Южный". Таким образом, все порты Большой Одессы задействованы для экспорта агропродукции. Наша цель - наращивание перевалки в портах. В течение 2 недель планируем выйти на объем перевалки 3-5 судов в сутки", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Фото: Из портов Украины вышло еще два судна с зерном (facebook.com/MinInfra.UA)