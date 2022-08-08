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Из портов Украины вышло еще два судна с зерном

Новина українською →
Одесская область, Понедельник 08 августа 2022 08:46
Из портов Украины вышло еще два судна с зерном Фото: Из портов Украины вышло еще два судна с зерном (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник утром, 8 августа, из украинских портов вышло еще два судна с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

По данным ведомства, из порта Южный отбыло судно SACURA, которое перевозит 11 тысяч тонн сои в Италию.

При этом из порта Черноморск отбыло судно ARIZONA, которое перевозит 48 458 тонн кукурузы в Искендерун (Турция).

В Минобороны Турции добавили, что четыре корабля, отбывших вчера и продолжающих свой рейс в Стамбул, сегодня вечером прибудут в Турцию и завтра будут досмотрены.

Обновлено. В Министерстве инфраструктуры Украины подтвердили выход двух суден с продовольствием, уточнив, что балкер ARIZONA отправился в Нидерланды.

"Сегодня к реализации Инициативы полноценно привлечен крупнейший украинский порт - "Южный". Таким образом, все порты Большой Одессы задействованы для экспорта агропродукции. Наша цель - наращивание перевалки в портах. В течение 2 недель планируем выйти на объем перевалки 3-5 судов в сутки", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Фото: Из портов Украины вышло еще два судна с зерном (facebook.com/MinInfra.UA)

Напомним, в субботу стало известно, что три сухогруза с украинским зерном утром отправились из портов Одессы. Это первый такой караван в рамках зерновой сделки. Конечное назначение каждого судна отдельное - это Турция, Великобритания и Ирландия.

Позже стало известно о выход четырех зерновозов ожидается в воскресенье, 7 августа, из трех портов Украины.

Добавим, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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