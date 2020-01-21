Украинского капитана затонувшего в Будапеште лайнера отпустили из-под ареста

Фото: разрушенный лайнер (USA Today)

Капитана отправили под домашний арест, он обязан носить электронный браслет

Суд Будапешта (Венгрия) освободил украинского капитана затонувшего круизного лайнера Viking Sigyn Юрия К. из-под ареста, отправив его под домашний арест. Об этом сообщает Hirado.

По словам представителя главной прокуратуры Будапешта Ференца Раба, обвинение требовало от суда более жесткого решения, однако на данный момент прокуратура исчерпала все процессуальные варианты.

Таким образом капитан лайнера должен носить электронный браслет, а также может покидать квартиру лишь с разрешения суда.

Напомним, круизное судно Viking Sigyn 29 мая 2019 на Дунае столкнулась с прогулочным катером Hableány ("Русалка"). В результате аварии погибли 28 человек, большинство из которых были туристами из Южной Кореи. Всего на борту находилось 35 человек.

В конце ноября прокуратура Будапешта выдвинула обвинения украинскому капитану лайнера. Его обвинили в нарушении правил, что привело к гибели 27 человек. В прокуратуре заявили, что капитан не смог удерживать безопасное расстояние между судами. Для него настаивают на 9 годам лишения свободы.