ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українського капітана затонулого в Будапешті лайнера відпустили з-під арешту

Новини » В світі     21.01.2020 - 13:48
Українського капітана затонулого в Будапешті лайнера відпустили з-під арешту
Фото: зруйнований лайнер (USA Today)

Капітана відправили під домашній арешт, він зобов'язаний носити електронний браслет

Суд Будапешта (Угорщина) звільнив українського капітана затонулого круїзного лайнера Viking Sigyn Юрія До. з-під арешту, відправивши його під домашній арешт. Про це повідомляє Hirado.

За словами представника головної прокуратури Будапешта Ференца Раба, звинувачення вимагало від суду більш жорсткого рішення, однак на даний момент прокуратура вичерпала всі процесуальні варіанти.

Таким чином капітан лайнера повинен носити електронний браслет, а також може залишати квартиру лише з дозволу суду.

Нагадаємо, круїзне судно Viking Sigyn 29 травня 2019 на Дунаї зіткнулася з прогулянковим катером Hableány ("Русалка"). В результаті аварії загинули 28 людей, більшість з яких були туристами з Південної Кореї. Всього на борту перебувало 35 осіб.

В кінці листопада прокуратура Будапешта висунула звинувачення українському капітанові лайнера. Його звинуватили в порушенні правил, що призвело до загибелі 27 осіб. У прокуратурі заявили, що капітан не зміг утримувати безпечну відстань між судами. Для нього наполягають на 9 років позбавлення волі.

Залишки затонулого "Титаніка" отримають міжнародний захист В Італії зіштовхнулися три потяги метро, є постраждалі
Новини України авариякорабльБудапешт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся