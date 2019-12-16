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Украинского капитана повторно арестовали из-за аварии на Дунае

Новости » Общество     16.12.2019 - 20:55
Украинского капитана повторно арестовали из-за аварии на Дунае
Фото: разрушенный лайнер (USA Today)

Капитана лайнера задержали из-за угроз побега

Украинского капитана круизного лайнера Viking Sigyn Юрия К., которого обвиняют в аварии, жертвой которой стали 28 человек, повторно арестовали в Будапеште. Об этом сообщает AP.

Сообщается, что соответствующее решение об аресте в понедельник, 16 декабря, принял Центральный районный суд Пешта. Данное решение может быть обжаловано. Арест был произведен из-за опасений, что украинец может попытаться скрыться от следствия.

Капитан был недавно освобожден из-под стражи, но был обязан носить электронное устройство слежения.

В конце ноября прокуратура Будапешта выдвинула обвинения украинскому капитану лайнера. Его обвинили в нарушении правил, что привело к гибели 27 человек. В прокуратуре заявили, что капитан не смог удерживать безопасное расстояние между судами. Для него настаивают на 9 годам лишения свободы.

Напомним, круизное судно 29 мая 2019 на Дунае столкнулась с прогулочным катером Hableány ("Русалка"). В результате аварии погибли 28 человек, большинство из которых были туристами из Южной Кореи. Всего на борту находилось 35 человек.

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