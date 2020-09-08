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Украинское посольство подтвердило приезд Раднянкова и Кравцова

Автор: РБК-Украина

Посольство Украины в Беларуси сообщило, что белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков сейчас в Украине. Относительно Марии Колесниковой информации нет.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ранее пограничный комитет сообщил, что Колесникова, Роднянков и Кравцов пересекли границу с Украиной в пункте пропуска "Александровка".

После этого пограничники сообщили о задержании Колесниковой на границе с Украиной. Впрочем, в Координационном совете Беларуси говорят, что она не могла покинуть страну.

"Сейчас в Украине только Кравцов и Родняков, а Колесниковой нет", - сообщили в посольстве Украины в Беларуси.

Напомним, сегодня утром стало известно, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной.

Отметим, вчера оппозиция Беларуси заявила о похищении Колесниковой в центре Минска. МВД Беларуси и местная милиция опровергали ее задержания

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