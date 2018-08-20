Украинское посольство в Британии призвало РФ освободить Сенцова

Завтра, 21 августа, исполняется 100 дней голодовки Сенцова

Посольство Украины в Великобритании призвало Российскую Федерацию (РФ) освободить украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Об этом говорится в сообщении посольства в Лондоне в Twitter.

Отмечается, что завтра, 21 августа 2018 года, исполняется 100 дней голодовки политического заключенного в российской колонии. Своим протестом Сенцов требует освободить всех заложников РФ.

"Завтра исполняется 100 дней голодовки политического заключенного №1А Олега Сенцова. Мы призываем наших партнеров выпустить релиз с требованием к РФ Олега", - отметили в посольстве.

Также в дипведомстве выразили благодарность международной организации PEN International, которая объявила марафон писем поддержки для Олега Сенцова.

Напомним, сегодня, 20 августа, свой призыв к России с требованием освободить Олега Сенцова и других украинских политаключенных обнародовал глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

Добавим, что 17 августа 2018 года, Посольство США в Украине поддержало заявление ООН о неизбежной угрозе жизни Сенцова. В частности, в американском посольстве выразили солидарность с экспертами ООН, которые недавно заявляли об угрозе жизни украинца и призвали РФ освободить его.