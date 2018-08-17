Посольство США підтримало заяву ООН про неминучу загрозу життю Сенцова
Експерти ООН заявляли, що життя Сенцова знаходиться під неминучою загрозою
Життя українського політв'язня Олега Сенцова, незаконно утримуваного на території Російської Федерації знаходиться під неминучою загрозою. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.
Так, у американському посольстві висловили солідарність з експертами ООН, які нещодавно заявляли про загрозу життю українця та закликали РФ звільнити його.
"Солідарні з експертами ООН: "Життя Сенцова під неминучою загрозою. Його голодування розпочалось після судового процесу та вироку, які не відповідають стандартам міжнародного права. Ми закликаємо російську владу терміново звільнити його без жодних умов", - йдеться у повідомленні.
Фото: twitter.com/usembassykyiv
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ООН закликали Росію негайно звільнити незаконно засудженого Сенцова, а також негайно надати йому необхідне медичне лікування.
Відзначимо, негайно звільнити Сенцова раніше закликало посольство України в Лондоні (Великобританія). У посольстві також відзначали, що Сенцов не повинен стати жертвою "сталінського режиму".
Зазначимо, за словами сестри українця, Сенцов не проситиме президента РФ Володимира Путіна про помилування.