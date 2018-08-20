Литва закликала РФ звільнити Сенцова та інших політв’язнів

Новини Суспільство 20.08.2018 - 16:18
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Глава МЗС Литви направив відповідне звернення до Росії

У Литві закликали Російську Федерацію (РФ) негайно звільнити українського режисера, ув'язненого за політичними мотивами, Олега Сенцова. По це на своїй сторінці у Twitter написав глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

За його словами, завтра буде 100 днів голодування Сенцова у російській в'язниці. Своїм протестом він вимагає також звільнити всіх українських політв’язнів.

"Олег знаходиться на межі життя і смерті. Ми ще раз закликаємо Росію негайно звільнити незаконно затриману, невинну людину та решту  політичних в'язнів України", - написав Лінкявічус.

Литва закликала РФ звільнити Сенцова та інших політв’язнів

Нагадаємо, у Бундестазі канцлера Німеччини Ангелу Меркель закликали вимагати у президента Росії Володимира Путіна звільнення українського режисера Олега Сенцова.

Нагадаємо, 17 серпня представники Міністерств закордонних справ Італії та Російської Федерації обговорили стан незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова. Італійський дипломат попросив розповісти про нинішній стан і про поводження з Сенцовим, ситуація навколо якого знаходиться в центрі італійської і міжнародного уваги.

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Теги:  Олег Сенцов,  Линас Линкявичюс,  политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС