Литва закликала РФ звільнити Сенцова та інших політв’язнів

Глава МЗС Литви направив відповідне звернення до Росії

У Литві закликали Російську Федерацію (РФ) негайно звільнити українського режисера, ув'язненого за політичними мотивами, Олега Сенцова. По це на своїй сторінці у Twitter написав глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

За його словами, завтра буде 100 днів голодування Сенцова у російській в'язниці. Своїм протестом він вимагає також звільнити всіх українських політв’язнів.

"Олег знаходиться на межі життя і смерті. Ми ще раз закликаємо Росію негайно звільнити незаконно затриману, невинну людину та решту політичних в'язнів України", - написав Лінкявічус.

Нагадаємо, у Бундестазі канцлера Німеччини Ангелу Меркель закликали вимагати у президента Росії Володимира Путіна звільнення українського режисера Олега Сенцова.

Нагадаємо, 17 серпня представники Міністерств закордонних справ Італії та Російської Федерації обговорили стан незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова. Італійський дипломат попросив розповісти про нинішній стан і про поводження з Сенцовим, ситуація навколо якого знаходиться в центрі італійської і міжнародного уваги.