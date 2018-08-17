Учасники організації передадуть повідомлення з усього світу до посольства РФ в Лондоні

Міжнародна організаація PEN International розпочинає марафон листів підтримки для Олега Сенцова. Про це у своєму Twitter написала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"21 серпня буде 100-й день голодування Олега Сенцова. Учасники @ pen_int передадуть повідомлення з усього світу до посольства РФ в Лондоні. Надішліть своє повідомлення про підтримку на адресу Aurelia.Dondo@pen-international.org або cat@englishpen.org", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що МЗС Італії попросило РФ доповісти про стан здоров'я Сенцова.

Також посольство США підтримало заяву ООН про неминучу загрозу життю Сенцова.

Раніше парламентарі країн Балтії закликали Євросоюз домогтися звільнення Сенцова. Звернення підписали 18 депутатів парламентів країн Балтії та Європейського парламенту. Воно направлене президенту ЄС Дональду Туску, голові Європарламенту Антоніо Таяні, голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру і голові європейської дипломатії Федеріці Могеріні.

Додамо, адвокат політв'язня Дмитро Дінзе заявив, що у Сенцова найближчим часом можуть відмовити внутрішні органи.