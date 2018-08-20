Українське посольство у Британії закликало РФ звільнити Сенцова

Завтра, 21 серпня, виповнюється 100 днів голодування Сенцова

Посольство України у Великій Британії закликало Російську Федерацію (РФ) звільнити українського режисер, політв'язня Кремля Олега Сенцова. Про це йдеться у повідомленні посольства у Лондоні в Twitter.

Зазначається, що завтра, 21 серпня 2018 року, виповнюється 100 днів голодування політичного ув'язненого в російській колонії. Своїм протестом Сенцов вимагає звільнити усіх заручників РФ.

"Завтра виповнюється 100 днів голодування політичного ув'язненого №1А Олега Сенцова. Ми закликаємо наших партнерів випустити реліз з вимогою до РФ Олега", - зазначили у посольстві.

Також у дипвідомстві висловили вдячність міжнародній організації PEN International, яка оголосила марафон листів підтримки для Олега Сенцова.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, свій заклик до Росії з вимогою звільнити Олега Сенцова та інших українських політв'язнів оприлюднив глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

Додамо, що 17 серпня 2018 року, Посольство США в Україні підтримало заяву ООН про неминучу загрозу життю Сенцова. Зокрема, в американському посольстві висловили солідарність з експертами ООН, які нещодавно заявляли про загрозу життю українця та закликали РФ звільнити його.