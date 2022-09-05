Украинское контрнаступление заметно развивается на юге и востоке, - ISW

"Украинское контрнаступление заметно развивается на юге и востоке", - отметили аналитики.

В ISW предположили, что скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем. Поскольку ВСУ будут пытаться:

лишить россиян необходимых поставок;

нарушить командование и контроль оккупантов;

ослабить моральный дух врага.

"Россияне время от времени будут контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций и, конечно, осуществлять, вероятно, ожесточенные артиллерийские и воздушные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска", - отметили в Институте изучения войны.

Аналитики добавили, что украинские силы достигли значительного прогресса, чтобы начать вызывать более реалистичные комментарии со стороны российских блогеров, которые до сегодняшнего дня очень прислушивались к оптимистичной риторики Кремля.