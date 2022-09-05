Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході, - ISW

Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
"Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході", - зазначили аналітики.
В ISW припустили, що швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем. Оскільки ЗСУ намагатимуться:
"Росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій і, звичайно, здійснюватимуть, ймовірно, запеклі артилерійські та повітряні атаки на звільнені населені пункти та наступаючі українські війська", - наголосили в Інституті вивчення війни.
Аналітики додали, що українські сили досягли значного прогресу, щоб почати викликати більш реалістичні коментарі з боку російських блогерів, які до сьогоднішнього дня дуже прислухалися до оптимістичної риторики Кремля.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що українська армія звільнила три населених пункти в Донецькій області та на південному напрямку.
До слова, 4 вересня у мережі з'явилися фото українського прапора над Високопіллям Херсонської області, яке було окуповане. Проте, офіційної інформації від військових про звільнення населеного пункту досі немає.
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