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Украинское контрнаступление ощутимо ухудшает потенциал России на юге, - ISW

Фото: Украинское контрнаступление ощутимо ухудшает потенциал России на юге (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

ВСУ наносят точные удары по сосредоточению живой силы и техники, командным центрам и узлам материально-технического обеспечения РФ на юге. Таким образом наши воины хотят ослабить логистические возможности врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Украинский контрнаступление ощутимо ухудшает материально-технический и административный потенциал России на оккупированном юге Украины", - отметили аналитики.

В ISW также указывают, что контрнаступательные действия украинских войск помешали плананам России провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях. Напуганные захватчики остановили все процессы "из соображений безопасности".

постепенно сводить на нет

Напомним, украинские военные уничтожили 4 склада и один вертолет К-52 врага на юге.

К слову, ВСУ вечером 5 сентября атаковали противника в районе Чернобаевки и Голой Пристани.

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Война России против Украины