ВСУ в очередной раз нанесли удар по оккупантам в районе Чернобаевки

Фото: ВСУ нанесли удар по оккупантам в районе Чернобаевки (Getty Images)

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по позициям российских оккупантов в Херсонской области. Вечером 5 сентября защитники атаковали врага в районе Чернобаевки и Голой Пристани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

Отмечается, что в районе Чернобаевки слышны взрывы. "Прожарка русни не останавливается", - указывают военные. Кроме этого, добавили, что стало известно об точечных попаданиях по врагу вблизи города Голая Пристань.