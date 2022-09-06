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Український контрнаступ відчутно погіршує потенціал Росії на півдні, - ISW

Фото: Український контрнаступ відчутно погіршує потенціал Росії на півдні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ завдають точних ударів по зосередженню живої сили та техніки, командних центрах і вузлам матеріально-технічного забезпечення РФ на півдні. Таким чином наші воїни хочуть послабити логістичні можливості ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Український контрнаступ відчутно погіршує матеріально-технічний та адміністративний потенціал Росії на окупованому півдні України", - зазначили аналітики.

В ISW також вказують, що контрнаступальні дії українських військ перешкодили плананам Росії провести так звані "референдуми" на окупованих територіях. Налякані загарбники зупинили всі процеси "з міркувань безпеки".

Нагадаємо, українські військові знищили 4 склади та один вертоліт К-52 ворога на півдні.

До слова, ЗСУ ввечері 5 вересня атакували противника у районі Чорнобаївки та Голої Пристані.

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Війна Росії проти України