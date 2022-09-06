Украинское контрнаступление ощутимо ухудшает потенциал России на юге, - ISW

ВСУ наносят точные удары по сосредоточению живой силы и техники, командным центрам и узлам материально-технического обеспечения РФ на юге. Таким образом наши воины хотят ослабить логистические возможности врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Украинский контрнаступление ощутимо ухудшает материально-технический и административный потенциал России на оккупированном юге Украины", - отметили аналитики.

В ISW также указывают, что контрнаступательные действия украинских войск помешали плананам России провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях. Напуганные захватчики остановили все процессы "из соображений безопасности".