Український контрнаступ відчутно погіршує потенціал Росії на півдні, - ISW

ЗСУ завдають точних ударів по зосередженню живої сили та техніки, командних центрах і вузлам матеріально-технічного забезпечення РФ на півдні. Таким чином наші воїни хочуть послабити логістичні можливості ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Український контрнаступ відчутно погіршує матеріально-технічний та адміністративний потенціал Росії на окупованому півдні України", - зазначили аналітики.

В ISW також вказують, що контрнаступальні дії українських військ перешкодили плананам Росії провести так звані "референдуми" на окупованих територіях. Налякані загарбники зупинили всі процеси "з міркувань безпеки".