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Український контрнаступ відчутно погіршує потенціал Росії на півдні, - ISW

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Вівторок 06 вересня 2022 06:45
Український контрнаступ відчутно погіршує потенціал Росії на півдні, - ISW Фото: Український контрнаступ відчутно погіршує потенціал Росії на півдні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ завдають точних ударів по зосередженню живої сили та техніки, командних центрах і вузлам матеріально-технічного забезпечення РФ на півдні. Таким чином наші воїни хочуть послабити логістичні можливості ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Український контрнаступ відчутно погіршує матеріально-технічний та адміністративний потенціал Росії на окупованому півдні України", - зазначили аналітики.

В ISW також вказують, що контрнаступальні дії українських військ перешкодили плананам Росії провести так звані "референдуми" на окупованих територіях. Налякані загарбники зупинили всі процеси "з міркувань безпеки".

"Українські війська мають намір повільно скорочувати можливості російського тактичного та оперативного рівня в Херсонській області, і це, ймовірно, матиме значний вплив на адміністративні та бюрократичні можливості окупантів", - додали в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, українські військові знищили 4 склади та один вертоліт К-52 ворога на півдні.

До слова, ЗСУ ввечері 5 вересня атакували противника у районі Чорнобаївки та Голої Пристані.

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