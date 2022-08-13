ВСУ нанесли сегодня по левому берегу Херсонской области не менее 5-6 ударов, - Арестович

Украинские войска нанесли минимум 5-6 ударов по левому берегу Херсонской области сегодня, 13 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
"По самым скромным оценкам, по меньшей мере 5-6 ударов по левому берегу (Херсонской области - ред.)", - сказал он.
Также советник главы ОП вспомнил о взрывах в Мелитополе.
Арестович считает, что атаки будут продолжаться.
"Это показывает, что наше командование ставит перед собой задачу не только ослабление группировки на правом берегу, но и на левом берегу", - сказал он.
Напомним, сегодня в Херсоне прогремели взрывы.
Кроме того, в Новой Каховке были зафиксировали прилеты по позициям российских войск.
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