ЗСУ завдали сьогодні по лівому берегу Херсонської області щонайменше 5-6 ударів, - Арестович

"За найскромнішими оцінками, щонайменше 5-6 ударів по лівому березі (Херсонській області - ред.)", - сказав він.

Також радник голови ОП згадав про вибухи в Мелітополі.

Арестович вважає, що атаки продовжуватимуться.

"Це показує, що наше командування ставить перед собою завдання не тільки ослаблення угруповання на правому березі, але і на лівому березі", - сказав він.