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В Николаеве и Херсоне прогремели взрывы

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Украина, Суббота 13 августа 2022 20:15
В Николаеве и Херсоне прогремели взрывы Фото: В Николаеве и Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Николаеве и Херсоне 13 августа прогремели взрывы, а почти через 10 минут после этого в Николаеве объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На этот момент представители городской администрации Николаева никак не комментировали произошедшее.

На момент взрывов воздушной тревоги не было, но ее объявили в Николаеве почти через 10 минут. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в укрытиях.

Местное СМИ "Новости-N" передает, что после взрыва в Николаеве виден дым.

Напомним, что 13 августа в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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