В Николаеве и Херсоне прогремели взрывы

В Николаеве и Херсоне 13 августа прогремели взрывы, а почти через 10 минут после этого в Николаеве объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

На этот момент представители городской администрации Николаева никак не комментировали произошедшее.

На момент взрывов воздушной тревоги не было, но ее объявили в Николаеве почти через 10 минут. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в укрытиях.

Местное СМИ "Новости-N" передает, что после взрыва в Николаеве виден дым.