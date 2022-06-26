Украинский военный сбил российский Ка-52 из "Иглы"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны.

"Наш расчет заступил на боевое дежурство. Приблизительно в восемь часов утра, со стороны противника в небе появилось три вражеских Ка-52. Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК "Игла", и совершил пуск", - рассказал военный.

По его словам, ракета метко попала в Ка-52, а из подбитой техники повалил густой дым.