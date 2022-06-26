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Український військовий збив російський Ка-52 з "Ігли"

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Україна, Неділя 26 червня 2022 18:01
Український військовий збив російський Ка-52 з "Ігли" Фото: військовий Назар з "Іглою" на плечі, з якої і була випущена ракета по Ка-52 (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Наталія Гурковська

Український військовий приземлив російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" за допомогою ПЗРК "Ігла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони.

"Наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно о восьмій годині ранку, зі сторони противника в небі з’явилося три ворожі Ка-52. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК "Ігла", і здійснив пуск", - розповів військовий.

За його словами, ракета влучно потрапила у Ка-52, а з підбитої техніки повалив густий дим.

Як повідомлялося, раніше українські військові збили російський літак Су-25 на Донбасі. Знищити ворожий штурмовик бійцям вдалося із переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла".

Нагадаємо, минулої доби Збройні сили України знищили щонайменше 150 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 34850 окупантів.

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