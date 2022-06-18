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Украинские бойцы на Донбассе сбили российский самолет из ПЗРК

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Донбасс, Суббота 18 июня 2022 11:27
Украинские бойцы на Донбассе сбили российский самолет из ПЗРК Фото: украинские бойцы на Донбассе сбили российский самолет из ПЗРК (su-25-vvs-rossii / goodfon. ru)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные сбили российский самолет Су-25 на Донбассе. Уничтожить вражеский штурмовик бойцам удалось из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

"Мы снова на Донетчине. И непрестанно снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только с нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше. СУ-25 рашистов решил поинтересоваться: "а кто здесь?" Ответ был мгновенный. Грохнулся громко и ярко. Потому что в умелых руках и ПЗРК "Игла" хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба. А с руками у нас все в порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабной войны с Россией украинские защитники уже уничтожили 216 самолетов оккупантов.

Добавим, также мы писали, что ВСУ на юге уничтожили тяжелую огнеметную систему, девять бронемашин и несколько артсистем российских войск.

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Вооруженные силы Украины Донбасс ЗРК Су-25
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