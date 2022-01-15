Украинский спутник и складной смартфон от Honor. Главное из мира технологий

Украина вернулась в космос

Американская компания SpaceX запустила на орбиту украинский спутник "Сич-2-30" с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. С ним уже был успешно проведен первый сеанс связи.

"СИЧ-2-30" предназначен для дистанционного зондирования Земли, то есть для фотосъемки поверхности. Разрешение его камер позволит различить каждый дом, захват составляет 46,6 км, что важно для точного составления карт. Масса спутника около 200 кг.

Данными, которые будут поступать со спутника, смогут воспользоваться ученые и разведка.

Первый складной смартфон от Honor

Тем временем китайский Honor презентовал свой первый складной смартфон Magic V. Он имеет дисплей диагональю 7,9 дюймов, внешний экран на 7,6 дюймов, батарею на 4 750 мАч, оперативную память на 12 Гб. Смартфон построен на чипе Snapdragon 8 Gen 1.

Стоимость смартфона стартует от 1 569 долларов в зависимости от объема внутренней памяти.

Apple готовит презентацию на весну. Может представить iPhone SE

Компания Apple может провести первую в этом году презентацию в марте или апреле. С большой вероятностью на ней будет представлен iPhone SE третьего поколения в дизайне iPhone XR, но с поддержкой 5G.

Также ожидается дебют MacBook Air с чипом M2 и iMac Pro на M1 Pro/Max.

Кроме того, на этой неделе в сеть слили фото предполагаемого iPhone 14 Pro, старшая версия которого будет иметь овальный вырез под камеру вместо "челки" с Face ID.

Фото: предполагаемый дизайн iPhone 14 Pro (phonearena.com)

Выход Cybertruck от Tesla затягивается

Американский производитель электромобилей Tesla в очередной раз отложил начало производства Cybertruck. На этот раз уже на 2023 год.

Основатель компании Илон Маск пообещал поделиться подробностями в конце января. Буквально на днях ссылка на график производства пикапа была удалена с вебсайта Tesla.

Cybertruck был анонсирован еще в 2019 году, его выход переносился несколько раз. По данным Reuters задержка связана с тем, что Tesla меняет характеристики и функции, чтобы сделать электрический пикап еще более привлекательным на рынке.

Цены в украинском App Store вырастут

Из-за так называемого украинского "налога на Google" Apple повышает цены в украинском App Store. Ожидается, что стоимость приложений и внутриигровых покупок может вырасти на 20%.

Новый налог начал действовать в Украине еще в прошлом году. Он распространяется на международные интернет-компании, которые должны отчислять государству еще и 20% налога на добавленную стоимость (НДС).

Twitter тестирует функцию видеореакции

Сервис микроблогов Twitter начал тестирование функции видеореакции. На данный момент она доступна для ограниченного круга пользователей iOS.

В частности, в меню ретвита появится кнопка "Цитировать твит с реакцией". После нажатия можно будет сделать фото или видео. Также можно выбрать медиаконтент из собственной галереи.

Украина разрабатывает дроны-камикадзе

Конструкторское бюро "Южное" разрабатывает барражирующие боеприпасы для беспилотников. Они будут применяться по принципу дронов-камикадзе, то есть таким боеприпасом можно будет управлять.

Предполагается, что их можно будет запускать с различных пилотируемых и беспилотных платформ. Испытание дронов начнется уже этой весной.