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Twitter тестирует функцию видеореакции: как она будет работать

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Понедельник 10 января 2022 15:43
Twitter тестирует функцию видеореакции: как она будет работать Фото: Twitter тестирует функцию видеореакции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Twitter начал тестирование новой и полезной функции. Уже вскоре пользователи платформы смогут оставлять собственные видеореакции на публикации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Некоторые пользователи и сотрудники издания The Verge обеспокоены тем, что твиты с реакциями в будущем могут использовать для преследования. В конце концов, Twitter сказал, что для него безопасность людей является приоритетом.

"Хотя мы не ожидаем, что новая функция будет использоваться в ущерб, мы будем внимательно следить за использованием продукта и гарантировать, что любые злоупотребления будут рассматриваться в соответствии с правилами Twitter",- заявила представительница компании Вивиана Виволл.

Как будет работать новая функция

В настоящее время она доступен для ограниченного круга пользователей iOS.

В меню ретвита будет кнопка "Цитировать твит с реакцией". После нажатия можно будет сделать фото или же видео. Также можно выбрать медиаконтент из собственной галереи.

Twitter тестирует функцию видеореакции: как она будет работать

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