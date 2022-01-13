Apple повышает цены в украинском сегменте App Store. Из-за "налога на Google"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Apple для разработчиков .

Как отметили в компании, обычно рост цен вызывает изменение налогового законодательства или обменных курсов. Таким образом, в ближайшие несколько дней поднимутся цены в нескольких регионах, в том числе в Украине.

В сообщении говорится, что к ценам на приложения в украинском сегменте App Store добавят новый налог на добавленную стоимость в размере 20%. Кроме того, цены вырастут в Бахрейне и Зимбабве

"Как только эти изменения вступят в силу, раздел "Цены и доступность" в разделе "Мои приложения" будет обновлен", - отметили в Apple.