Без "челки". В cети появились фото возможного iPhone 14 Pro

В cеть попали фотографии предполагаемого iPhone 14 Pro. Согласно кадрам, возможно, старшая версия будущей линейки будет иметь вырез под камеру вместо "челки" с Face ID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PhoneArena .

Панель дисплея iPhone 14 Pro, возможно, будет иметь два выреза. Сверху по центру расположится отверстие в виде прямоугольника со скругленными углами, а слева от него - круглое отверстие.

Круглое отверстие должно быть отражающим и размещать точечный проектор части комплекта Face ID под экраном, поэтому единственное, что вы будете видеть, глядя прямо на дисплеи iPhone 14 Pro, будет вырез в форме таблетки.

В нем будет располагаться камера для селфи. При этом, возможно, новая фронтальная камера может быть установлена на всех моделях iPhone 14.

В круглом отверстии также будет находиться проектор Face ID - прямо под экраном, при этом технология Face ID может быть улучшена.

Фото: фото возможного iPhone 14 Pro (phonearena.com)