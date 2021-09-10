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Украинский спутник "Сич 2-30" уже на завершающем этапе. Его планируют запустить в декабре

Автор: Дмитрий Левицкий

Конструкторское бюро "Южное" доложило о состоянии работ по обеспечению запуска украинского спутника "Сич 2-30". Спутник уже находится на завершающем этапе работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КБ "Южное".

Как отметили в конструкторском бюро, работы продолжаются согласно генеральному графику.

"В настоящее время проведены измерения магнитных характеристик, завершены электро-радиотехнические испытания и квалификационные испытания габаритно-динамического макета космического аппарата с квалификационной моделью адаптера и макетом системы отделения", - рассказали в КБ.

Напомним, запустить украинский спутник планируют в декабре 2021 года. В космос спутник отправят ракетой компании SpaceX за 2 млн долларов.

Как писало РБК-Украина, европейская компания ISILaunch поможет Украине с запуском спутника "Сич 2-30".

Больше об этом - в материале РБК-Украина "Украина в космосе. Что известно о запуске спутника "Сич" и при чем здесь Илон Маск".

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Запуск ракеты в космосКБ ЮжноеСич