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Український супутник "Січ 2-30" вже на завершальному етапі. Його планують запустити в грудні

Автор: Дмитро Левицький

Конструкторське бюро "Південне" доповіло про стан робіт по щодо забезпечення запуску українського супутника "Січ 2-30". Супутник вже перебуває на завершальному етапі робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КБ "Південне".

Як зазначили в конструкторському бюро, роботи тривають згідно з генеральним графіком.

"Наразі проведено вимірювання магнітних характеристик, завершено електрорадіотехнічні випробування та кваліфікаційні випробування габаритно-динамічного макету космічного апарата з кваліфікаційною моделлю адаптера та макетом системи відокремлення", - розповіли в КБ.

Нагадаємо, запустити український супутник планують в грудні 2021 року. У космос супутник відправлять ракетою компанії SpaceX за 2 млн доларів.

Як писало РБК-Україна, європейська компанія ISILaunch допоможе Україні з запуском супутника "Січ 2-30".

Більше про це - в матеріалі РБК-Україна "Україна в космосі. Що відомо про запуск супутника "Січ" і до чого тут Ілон Маск".

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Запуск ракети в космосКБ ПівденнеСич