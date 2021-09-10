Український супутник "Січ 2-30" вже на завершальному етапі. Його планують запустити в грудні

Конструкторське бюро "Південне" доповіло про стан робіт по щодо забезпечення запуску українського супутника "Січ 2-30". Супутник вже перебуває на завершальному етапі робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КБ "Південне".
Як зазначили в конструкторському бюро, роботи тривають згідно з генеральним графіком.
"Наразі проведено вимірювання магнітних характеристик, завершено електрорадіотехнічні випробування та кваліфікаційні випробування габаритно-динамічного макету космічного апарата з кваліфікаційною моделлю адаптера та макетом системи відокремлення", - розповіли в КБ.
Нагадаємо, запустити український супутник планують в грудні 2021 року. У космос супутник відправлять ракетою компанії SpaceX за 2 млн доларів.
Як писало РБК-Україна, європейська компанія ISILaunch допоможе Україні з запуском супутника "Січ 2-30".
Більше про це - в матеріалі РБК-Україна "Україна в космосі. Що відомо про запуск супутника "Січ" і до чого тут Ілон Маск".