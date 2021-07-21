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Центр управления полетами для украинского спутника "Сич-2-30" откроют в августе

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Киев, Среда 21 июля 2021 10:38
Центр управления полетами для украинского спутника "Сич-2-30" откроют в августе Фото: спутник "Сич 2-30" (yuzhnoye.com)
Автор: Мария Кучерявец

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский анонсировал создание Центра управления полетами для украинского спутника "Сич-2-30". Он может появиться в Украине уже в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Идет подготовка наземного сегмента Национального центра управления и испытаний космических средств к запуску "Сич-2-30",- говорится в сообщении.

Так, речь идет о создании Центра управления полетами для украинского спутника "Сич-2-30" (ориентировочный срок завершения работ - август 2021 года).

Сейчас идет доработка программного обеспечения подсистемы информационного сопровождения, а также подготовка персонала.

Министр также рассказал, что осуществляется работа с Минобороны Украины по доставке спутника и наземного технологического оборудования к месту пуска ракеты-носителя в США.

"Делается все, чтобы вывод космического аппарата "Сич-2-30" в год 30-летия Независимости Украины было выполнено",- добавил Уруский.

Напомним, как посчитали в Государственном космическом агентстве, запуск спутника "Сич-2-30" обойдется украинскому бюджету в 2 млн долларов.

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спутник Сич
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