Центр управления полетами для украинского спутника "Сич-2-30" откроют в августе

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский анонсировал создание Центра управления полетами для украинского спутника "Сич-2-30". Он может появиться в Украине уже в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Идет подготовка наземного сегмента Национального центра управления и испытаний космических средств к запуску "Сич-2-30",- говорится в сообщении.

Так, речь идет о создании Центра управления полетами для украинского спутника "Сич-2-30" (ориентировочный срок завершения работ - август 2021 года).

Сейчас идет доработка программного обеспечения подсистемы информационного сопровождения, а также подготовка персонала.

Министр также рассказал, что осуществляется работа с Минобороны Украины по доставке спутника и наземного технологического оборудования к месту пуска ракеты-носителя в США.

"Делается все, чтобы вывод космического аппарата "Сич-2-30" в год 30-летия Независимости Украины было выполнено",- добавил Уруский.