Запуск спутника "Сич" обойдется Украине в 2 млн долларов, - Госкосмос

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай назвал конечную стоимость сделки с американской компанией SpaceX по запуску украинского спутника "Сич 2-30 (2-1)". Она составит 1,99 миллиона долларов.

"На его создание Украина взяла кредит 292 млн евро, который выплачивала в течение 10 лет. А в 2014 году работники НАБУ обнаружили, что часть этих средств разворована чиновниками "Укркосмоса", - добавила парламентарий.

Василевская отметила, что предыдущая украинская разработка - космический спутник "Лыбидь" - хранится в полуготовом состоянии на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске.

Указано, что спутник планируется запустить к концу 2021 года.

Напомним, ранее Тафтай заявил, что в настоящее время украинский спутник "Сич" собран и проходит испытания. Украина планирует запустить на орбиту Земли с пусковой площадки SpaceX в декабре 2021 года.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский хочет до 2024 года создать украинскую ракету-носитель и запустить ее в космос.

Кроме того, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил о необходимости ускорения реализации проекта по выводу собственного спутника на орбиту Земли.