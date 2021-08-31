Украинский пловец Трусов взял еще одно "золото" Паралимпиады
Фото: Андрей Трусов (GettyImages)
Украинский пловец Андрей Трусов завоевал еще одну золотую медаль Паралимпиады-2020 в Токио. На этот раз в заплыве на 50 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.
"Андрей Трусов - победитель мужского заплыва на 50 метров вольным стилем S7", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что еще один украинец Евгений Богодайко завоевал бронзовую медаль, вторым стал колумбиец Карлос Даниэль Серрано.
Напомним, накануне Трусов стал паралимпийским чемпионом на дистанции 100 метров на спине.