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Український плавець Трусов взяв ще одне "золото" Паралімпіади

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Токіо, Вівторок 31 серпня 2021 12:40
Український плавець Трусов взяв ще одне "золото" Паралімпіади Фото: Андрій Трусов (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Український плавець Андрій Трусов завоював ще одну золоту медаль Паралімпіади - 2020 в Токіо. Цього разу в запливі на 50 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.

"Андрій Трусов - переможець чоловічого запливу на 50 метрів вільним стилем S7", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ще один українець Євген Богодайко завоював бронзову медаль, другим став колумбієць Карлос Даніель Серрано.

Нагадаємо, напередодні Трусов став паралімпійським чемпіоном на дистанції 100 метрів на спині.

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