Украина завоевала еще одну золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.

"В первой медальной гонке по плаванию Андрей Трусов побеждает на дистанции 100 метров на спине среди мужчин в классе S7 с мировым рекордом", - говорится в сообщении.

Отметим, эта золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх. Это позволяет оставаться в пятерке лидеров медального зачета. У россиян, которые идут на 4-месте, 16 золотых медалей.