Украинский "Оператор ГТС" продолжит переговоры с "Газпромом" о транзите

Компания "Оператор ГТС Украины" продолжит переговоры с российским "Газпромом" о транзите газа через территорию Украины после 2020 года. Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Как отметил Макогон, на переговорах в Вене планируется реализовать политические договоренности, достигнутые между сторонами.

"После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате "Оператор ГТС Украины - Газпром" по реализации достигнутых вчера договоренностей", - написал он.

Напомним, по итогам газовых переговоров в Минске 20 декабря Украина и Российская Федерация подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Ожидается, что политическое решение откроет путь к подписанию нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины.

Помощник президента Украины Андрей Ермак по результатам газовых переговоров с Россией Напомним, Секретариат Энергетического сообщества ЕС сертифицировал ООО "Оператор ГТС Украины" в качестве независимого оператора газотранспортной системы Украины.

Как сообщало РБК-Украина, ООО "Оператор ГТС Украины" и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии согласно европейских правил с 1 января 2020 года. Это означает, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать голубое топливо по новому маршруту поставки - из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову.