Оператор ГТС Украины прошел европейскую сертификацию

Иллюстративное фото (УНИАН)

Энергосообщество подтвердило правильность процедуры создания компании

Секретариат Энергетического сообщества ЕС сертифицировал ООО "Оператор ГТС Украины" в качестве независимого оператора газотранспортной системы Украины. Об этом говорится на сайте организации.

Как отмечается в сообщении, в Секретариат подтвердил, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен в соответствии с требованиями европейского законодательства, в рамках Третьего энергетического пакета.

В Энергосообществе отметили, что группа "Нафтогаз" передала акции "Оператора ГТС Украины" компании "Магистральные газопроводы Украины", контролируемой Министерством финансов. При этом Минфин дал "Оператору ГТС Украины" права на управление активами.

"В результате этих сделок "Оператор ГТС Украины" станет независимым системным оператором (ISO) с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Энергосообщество рекомендует Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оценить реальную независимость от группы "Нафтогаз".

В Энергосообществе напомнили, что украинская газовая система является крупнейшей в Энергетическом сообществе и основным транспортным маршрутом для газа в Европу.

Отметим, НКРЭКУ предварительно сертифицировала "Оператора ГТС Украины". После окончательного решения, компания станет стороной при подписании договоров о транзите газа с 1 января 2020 года.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" утвердил рыночную стоимость активов "Укртрансгаза" с целью их передачи в уставный капитал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в сумме 3,209 млрд грн (без НДС) по состоянию на 1 октября 2019 года.

В государственном бюджете на 2020 год содержится статья 25 по анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины". Согласно документу, в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" по результатам 2019 года перечисляет в общий и специальный фонд госбюджета часть чистой прибыли. Затем эти средства направят на пополнение уставного капитала АО "Магистральные газопроводы Украины" для приобретения у АО "Укртрансгаз" 100% в уставном капитале ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".