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Независимый оператор ГТС Украины начнет работать с 1 января

Новости » Экономика     18.12.2019 - 17:11
Независимый оператор ГТС Украины начнет работать с 1 января
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Для нового оператора установят тарифы и передадут активы

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сертифицирует ООО "Оператор ГТС Украины" 26 декабря 2019 года. Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Коболев, также 26 декабря регулятор также обнародует тарифы на следующий год.

По его словам, 1 января "должны быть подписаны физически акты, которые переведут все активы компании от группы "Нафтогаз" в Министерство финансов под МГУ".

По данным пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины", компания ООО "Оператор ГТС Украины" начнет работу 1 января 2020 года. С 7 утра она я возьмет на себя обязанности оператора газотранспортных систем Украины как независимая, технически и финансово самодостаточная компания.

Напомним, Секретариат Энергетического сообщества ЕС сертифицировал ООО "Оператор ГТС Украины" в качестве независимого оператора газотранспортной системы Украины.

В "Нафтогазе" заявили, что процесс отделения "Оператора ГТС" в процессе анбандлинга находится на финальном этапе. По данным компании, до начала работы нового Оператора НКРЭКУ должен рассмотреть и окончательно утвердить соответствующие тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС.

Отметим, в сентябре Кабинет министров Украины принял решение подчинить компанию "Магистральные газопроводы" Министерству финансов. Процедура анбандлинга должна быть завершена тем, что компания "Магистральные газопроводы Украины" выкупит компанию "Оператор ГТС", на баланс которой передадут украинскую ГТС.

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