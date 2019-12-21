ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинский "Оператор ГТС" продолжит переговоры с "Газпромом" о транзите

Новости » Экономика     21.12.2019 - 11:03
Украинский "Оператор ГТС" продолжит переговоры с "Газпромом" о транзите
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Переговоры о деталях контракта будут проходить в Вене

Компания "Оператор ГТС Украины" продолжит переговоры с российским "Газпромом" о транзите газа через территорию Украины после 2020 года. Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Как отметил Макогон, на переговорах в Вене планируется реализовать политические договоренности, достигнутые между сторонами.

"После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате "Оператор ГТС Украины - Газпром" по реализации достигнутых вчера договоренностей", - написал он.

Украинский &quot;Оператор ГТС&quot; продолжит переговоры с &quot;Газпромом&quot; о транзите

Напомним, по итогам газовых переговоров в Минске 20 декабря Украина и Российская Федерация подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Ожидается, что политическое решение откроет путь к подписанию нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины.

Помощник президента Украины Андрей Ермак по результатам газовых переговоров с Россией Напомним, Секретариат Энергетического сообщества ЕС сертифицировал ООО "Оператор ГТС Украины" в качестве независимого оператора газотранспортной системы Украины.

Как сообщало РБК-Украина, ООО "Оператор ГТС Украины" и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии согласно европейских правил с 1 января 2020 года. Это означает, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать голубое топливо по новому маршруту поставки - из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову.

Украина и Россия заключат газовый контракт до Нового года сроком на 5 лет         У Зеленского подтвердили газовые договоренности с РФ и анонсировали брифинг
Новости Украины ГТСгазГазпром
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь