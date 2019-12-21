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Український "Оператор ГТС" продовжить переговори з "Газпромом" про транзит

Новини » Економіка     21.12.2019 - 11:03
Український "Оператор ГТС" продовжить переговори з "Газпромом" про транзит
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Переговори про деталі контракту будуть проходити у Відні

Компанія "Оператор ГТС України" продовжить переговори з російським "Газпромом" про транзит газу через територію України після 2020 року. Про це повідомив глава компанії Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Макогон, на переговорах у Відні планується реалізувати політичні домовленості, досягнуті між сторонами.

"Після виснажливих переговорів у Берліні і Мінську прямую до Відня продовжувати двосторонні переговори у форматі "Оператор ГТС України - Газпром" щодо реалізації досягнутих вчора домовленостей", - написав він.

Український &quot;Оператор ГТС&quot; продовжить переговори з &quot;Газпромом&quot; про транзит

Нагадаємо, за підсумками газових переговорів у Мінську 20 грудня Україна і Російська Федерація підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Очікується, що політичне рішення відкриє шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу по території України.

Помічник президента України Андрій Єрмак з результатам газових переговорів з Росією Нагадаємо, Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС сертифікував ТОВ "Оператор ГТС України" в якості незалежного оператора газотранспортної системи України.

Як повідомляло РБК-Україна, ТОВ "Оператор ГТС України" і румунський оператор TRANSGAZ підписали межоператорское технічна угода (interconnection agreement) про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року. Це означає, що у всіх постачальників з'явилася можливість вільно транспортувати блакитне паливо по новому маршруту поставки - з Південної Європи і Туреччини через Болгарію і Румунію в Україну і далі в Молдову.

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