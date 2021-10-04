Украинский консул посетил Саакашвили в грузинской тюрьме, - МИД

Украинский консул сегодня посетила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили , который находится в грузинской тюрьме. Как известно, у Саакашвили украинское гражданство.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави в Грузии. Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", - сообщил представитель МИД.

Николенко отметил, что украинское министерство и посольство в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину.

"Консул также взаимодействует с его адвокатами", - добавил он.