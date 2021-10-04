МИД Грузии: новый посол даст разъяснения Украине по делу Саакашвили
Новый посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили сегодня может дать дополнительные разъяснения по делу Михаила Саакашвили украинской стороне. В Грузии подтверждают, что по этому делу уже были контакты с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Imedi.
"Сегодня наш новый посол в Украине вручит копии верительных грамот в МИД Украины и, при необходимости, дополнительную информацию по делу Михаила Саакашвили", - ответил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани относительно выдачи его Украине.
По его словам, человека можно выдать, если он совершил уголовное преступление в этой стране.
"Что касается наших отношений с украинцами, то у нас очень хорошие, плодотворные контакты. На уровне премьер-министра, министра иностранных дел у нас тоже была коммуникация по этому вопросу", - добавил министр.
Он также подчеркнул, что на днях Министерство иностранных дел Украины уже обращалось за разъяснением по инциденту с Саакашвили в грузинское посольство.
Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины вызвал посла Грузии из-за задержания Саакашвили.
Бывшего президента задержали 1 октября после того, как тот прибыл в страну накануне местных выборов. Саакашвили содержится под стражей, поскольку в отношении него вынесен приговор к тюремному заключению.
МИД Украины уже заявил о намерении защищать его, поскольку он является украинским гражданином.