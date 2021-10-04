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Український консул відвідав Саакашвілі в грузинській в'язниці, - МЗС

Автор: Дмитро Левицький

Український консул сьогодні відвідала екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці. Як відомо, Саакашвілі має українське громадянство.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Український консул сьогодні відвідала громадянина України Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії. Стан Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював", - повідомив представник МЗС.

Ніколенко зазначив, що українське міністерство та посольство в Тбілісі продовжать надавати Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину.

"Консул також взаємодіє із його адвокатами", - додав він.

Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі повернувся в Грузії, після чого його затримали грузинські силовики. Саакашвілі відправили у в'язницю, бо проти нього в Грузії відкриті кримінальні справи.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що українська сторона займатиметься поверненням Саакашвілі в Україну, оскільки він має українське громадянство.

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Міхеіл СаакашвіліГрузіяМЗС