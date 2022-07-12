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Украинский хоккеист Чолач тренируется в клубе НХЛ

Новина українською →
Невада, Вторник 12 июля 2022 12:24
Украинский хоккеист Чолач тренируется в клубе НХЛ Фото: Артур Чолач в составе сборной Украины (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

В лагере "Вегас Голден Найтс" подготовку к грядущему сезону начал украинский защитник Артур Чолач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

19-летний украинец попал в тренировочный лагерь развития талантов "Вегаса". В прошлом году он уже находился в ростере команды на этом же этапе подготовки.

Чолач, которого "Голден Найтс" выбрали на драфте НХЛ-2021, попал в список из 44 хоккеистов. Очевидно, защитник проведет несколько выставочных поединков. По их мотивам определится дальнейшая судьба хоккеиста.

После пребывания в лагере в прошлом году Чолача отдали в Хоккейную лигу Онтарио. Там в составе "Берри Кольтс" он набрал 13 очков в 56-ти матчах.

Уроженец Львова Чолач дебютировал в Карпатской юношеской хоккейной лиге в составе новояворовских "Галицких Львов" в сезоне 2016/17. Затем находился в структуре московского ЦСКА, откуда перебрался в "Нью-Джерси Титанс".

Также юниор недолго выступал за белоцерковский "Барс" и киевский "Сокол". В составе сборной Украины Артур Чолач провел 5 поединков.

Напомним, что "Монреаль" выбрал словака Слафковски под первым номером драфта НХЛ-2022.

К слову, новый сезон НХЛ начнется в октябре с матчей в столице Чехии.

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