Самый титулованный клуб НХЛ выбрал первым на драфте MVP Олимпиады-2022

60-я церемония драфта Национальной хоккейной лиги состоялась в Монреале. Аутсайдер сезона 2021/22 – "Монреаль Канадиенс" – забрал к себе форварда сборной Словакии Юрая Слафковски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

18-летний словак выбран под первым номером драфта. Левый нападающий финского ТПС был одним из фаворитов в среде экспертов и букмекеров.

Прошлый сезон стал для Слафковски первым на профессиональном уровне. В регулярном сезоне финской Лийги он провел 31 матч, в которых забросил 5 шайб и оформил 5 ассистов. Еще 7 очков словацкий хоккеист набрал в плей-офф (2 гола, 5 передач).

Вместе со сверстником Немецем он попал в состав сборной Словакии на Олимпийские игры в Пекине. Там Слафковски стал лучшим бомбардиром турнира (7 пунктов), был признан самым ценным игроком Олимпиады и помог "Рыцарям Татры" завоевать бронзовые медали.

Немеца, который на родине выступал за "Нитру", под вторым номером драфта забрал "Нью-Джерси". Ситуация с выбором двух представителей Словакии под двумя стартовыми номерами драфта стала первой в истории НХЛ.

Третьей выбирала "Аризона", выбор которой пал на американского центрфорварда Логана Кули из Университета Миннесоты. "Сиэтл" взял канадского нападающего Шейна Райта из Хоккейной лиги Онтарио. Зато "Филадельфия" забрала вингера Каттера Готье из Национальной программы развития хоккея США.