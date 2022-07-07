НХЛ начнет новый сезон посреди осени в Чехии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Новый сезон начнется поединком между "Нэшвилл Предаторз" и "Сан-Хосе Шаркс" 7 октября. Матч примет пражская "О2 Арена". 8 октября соперники проведут и второй поединок в Праге.

Для НХЛ эти два матча станут первыми в Европе с 2019 года. В свою очередь "О2 Арена" принимала поединки лиги еще в сезонах 2008/09 и 2010/11. В Северной Америке команды стартуют 11 октября – "Нью-Йорк Рейнджерс" встретится с "Тампой", а "Лос-Анджелес Кингз" будет противостоять "Вегасу".

Традиционная "Зимняя классика" запланирована на 2 января. В Бостоне местные "Брюинз" примут "Питтсбург Пингвинз". Всего в регулярном чемпионате до 13 апреля 2023 года состоятся 1312 матчей.