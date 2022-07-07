ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НХЛ начнет новый сезон посреди осени в Чехии

Новина українською →
Прага, Четверг 07 июля 2022 12:57
НХЛ начнет новый сезон посреди осени в Чехии Фото: "Нэшвилл" в сезоне 2021/22 вылетел в 1/8 финала Кубка Стэнли (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Европейские болельщики смогут вживую увидеть старт сезона 2022/23 Национальной хоккейной лиги. Стартовые матчи турнира примет чешская столица Прага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Новый сезон начнется поединком между "Нэшвилл Предаторз" и "Сан-Хосе Шаркс" 7 октября. Матч примет пражская "О2 Арена". 8 октября соперники проведут и второй поединок в Праге.

Для НХЛ эти два матча станут первыми в Европе с 2019 года. В свою очередь "О2 Арена" принимала поединки лиги еще в сезонах 2008/09 и 2010/11. В Северной Америке команды стартуют 11 октября – "Нью-Йорк Рейнджерс" встретится с "Тампой", а "Лос-Анджелес Кингз" будет противостоять "Вегасу".

Традиционная "Зимняя классика" запланирована на 2 января. В Бостоне местные "Брюинз" примут "Питтсбург Пингвинз". Всего в регулярном чемпионате до 13 апреля 2023 года состоятся 1312 матчей.

Напомним, что Кубок Стэнли 2021/22 достался "Колорадо" после шестиматчевого финала с "Тампой-Бэй Лайтнинг".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия хоккей НХЛ
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами