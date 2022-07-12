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Український хокеїст Чолач тренується у клубі НХЛ

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Невада, Вівторок 12 липня 2022 12:24
Український хокеїст Чолач тренується у клубі НХЛ Фото: Артур Чолач у складі збірної України (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

У таборі "Вегас Голден Найтс" підготовку до прийдешнього сезону розпочав український оборонець Артур Чолач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

19-річний українець потрапив до тренувального табору розвитку для талантів "Вегаса". Торік він вже перебував у ростері команди на цьому ж етапі підготовки.

Чолач, якого "Голден Найтс" обрали на драфті НХЛ-2021, потрапив до списку з 44-х хокеїстів. Імовірно, оборонець проведе кілька виставкових поєдинків. За їхніми мотивами визначиться подальша доля хокеїста.

Після перебування у таборі торік Чолача віддали до Хокейної ліги Онтаріо. Там у складі "Беррі Кольтс" він набрав 13 очок за 56 матчів.

Уродженець Львова Чолач дебютував у Карпатській юнацькій хокейній лізі за новояворівських "Галицьких Левів" у сезоні 2016/17. Потім перебував у структурі московського ЦСКА, звідки перебрався до "Нью-Джерсі Тітанс".

Також юніор недовго виступав за білоцерківський "Барс" і київський "Сокіл". У складі збірної України Артур Чолач провів 5 поєдинків.

Нагадаємо, що "Монреаль" обрав словака Слафковскі під першим номером драфту НХЛ-2022.

До слова, новий сезон НХЛ розпочнеться у жовтні з матчів у столиці Чехії.

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