Украинский чемпион WBO Беринчик во второй раз защитил пояс

Украинский боксер Денис Беринчик защитил титул Интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO International) в легком весе, одолев в бою мексиканца Патрицио Лопеса Морено. Поединок прошел все 12 раундов и завершился единогласным решениям судей в пользу украинца: 120-108, 120- 108, 120-109.

Также в рамках вечера бокса 5 октября в Броварах украинский боксер Дмитрий Митрофанов досрочно победил серба Новака Радуловича, нокаутировав соперника в четвертом раунде. Еще один украинец Олег Малиновский единогласным решением судей победил итальянца Витторио Париннелло.

Чемпионский титул Беринчик добыл в декабре 2018 года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля, а в апреле этого года успешно защитил его в поединке с японцем Нихито Араковой.

Напомним, что ранним утром 6 октября в Нью-Йорке состоится бой между украинским боксером Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным. Соперники проведут поединок за титул чемпиона по версиям IBF и IBO в средней весовой категории.